More than timeless, Carson McHone’s third record and Merge debut, Still Life, is timely, inherently modern, immediate. It arrives February 25, but today, McHone previews a new track from the album with a new music video. The punchy sax and tumbling toms of “Only Lovers” play into the danger of fooling yourself. The background vocals are like a playground taunt, buoyant but knowing. Listen now and watch the accompanying music video directed by McHone and shot by Daniel Romano.

Carson McHone on tour:

Mar 31 Milwaukee, WI – Cactus Club*

Apr 01 Chicago, IL – Sleeping Village*

Apr 09 Hamilton, ON – Casbah*

May 20 St. Catharines, ON – Warehouse*

May 21 Montreal, QC – La Sala Rossa*

May 22 Ottawa, ON – Club SAW*

May 23 Kingston, ON – The Mansion*

Jun 24 Mannheim, DE – Brandherd*

Jun 25 Luzern, CH – Suedpol Lucerne*

Jun 27 Berlin, DE – Privatclub*

Jun 29 Nijmegen, NL – Doornroosje*

Jun 30 Utrecht, NL – Tivoli Vredenburg*

Jul 01 Groningen, NL – Vera*

Jul 02 Haarlem, NL – Patronaat*

Jul 03 Den Haag, NL – PAARD*

Jul 06 Östersund, SE – Storsjöteatern*

Jul 09 Göteborg, SE – Pustervik*

Jul 10 Degerhamn, SE – Carlas Café*

Jul 12 Stockholm, SE – Galejan, Skansen*

Jul 13 Umeå, SE – Droskan*

Jul 14 Karlstad, SE – Karlstad Museum Pool*

Jul 15 Kristiansand, NO – Ravnedalen Live*

Jul 16 Oslo, NO – John Dee Live Club*

Jul 17 Löderup, SE – Solhällan Löderup*

Jul 26 Krefeld, DE – Kulturrampe*

Jul 28 London, UK – The Lexington*

Oct 01 Austin, TX – 3TEN at ACL Live*

Oct 15 Vancouver, BC – Venue*

Oct 16 Victoria, BC – Capital Ballroom*

Oct 20 Edmonton, AB – The Starlite Lounge*

Oct 21 Calgary, AB – Commonwealth Bar & Stage*

Oct 22 Saskatoon, SK – Louis’ Pub*

Oct 23 Winnipeg, MB – Park Theatre*

Oct 24 Regina, SK – The Exchange*

* w/ Daniel Romano’s Outfit

